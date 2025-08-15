С 2026 года казахстанцы смогут участвовать в управлении своими пенсионными накоплениями, передает LS.

Отметим, что до 50% своих пенсионных активов казахстанцы могут передавать в частные управляющие компании (УИП). И со следующего года вкладчики смогут самостоятельно выбирать персонализированные инвестпортфели. Подробности рассказал аналитик компании «Сентрас Секьюритиз» Куаныш Кыстаубаев, ссылаясь на проект постановления АРРФР.

Он отметил, что у вкладчиков появляются уникальные возможности для эффективного управления пенсионными накоплениями. Вместе с тем возрастает персональная ответственность за выбор стратегии.

По приведенным данным, средняя пенсия в Казахстане за последние 11 лет выросла с 41 583 до 132 110 тенге. Однако в долларовом выражении она сократилась с $270 до $252.

«Инфляция – это невидимый налог, который постепенно снижает покупательную способность наших сбережений», – отмечает К. Кыстаубаев.

Он рассказал, куда можно вложить накопления, чтобы их сохранить и приумножить. Сравнительный анализ инвестинструментов за последнее десятилетие показывает, что доходность может существенно разниться.

«Представим, что вы инвестировали 100 тенге в эти пять инструментов. Зеленая линия на графике – это история долларовых депозитов. Те, кто выбрал эту консервативную стратегию, могли спокойно наблюдать, как их капитал защищен от бурь экономической нестабильности. В итоге 100 тенге за 10 лет превратились в 402 тенге. Инвестиция в недвижимость в Алматы показала рост до 374 тенге. Тенговый депозит скромнее – 306 тенге. ЕНПФ – всего 281 тенге», – приводит данные аналитик.

Анализ доходности за последнее десятилетие выявил любопытный факт: обычные банковские депозиты показали более высокую эффективность по сравнению с государственным пенсионным фондом. Однако если принять во внимание инфляционное давление, разница становится еще более существенной, отмечает аналитик.

«Особого внимания заслуживает индекс S&P500, продемонстрировавший впечатляющий четырехкратный рост за аналогичный период. Такой контраст доходности наглядно демонстрирует: стратегическое распределение активов и профессиональный подход к инвестированию способны значительно увеличить капитал», – говорит собеседник LS.

Свободный выбор стратегии управления пенсионными накоплениями дает казахстанцам право самостоятельно подобрать инвестиционный портфель, соответствующий личным предпочтениям:

Консервативный подход с упором на стабильные облигации

Умеренная стратегия с балансом доходности и надежности

Агрессивный вариант с акцентом на высокодоходные акции

«Даже незначительная разница в несколько процентов годовой доходности со временем приводит к существенному расхождению в итоговых результатах инвестиций. При доходности ниже показателей ЕНПФ разница компенсируется управляющей компанией. При этом все средства остаются под защитой государственного пенсионного фонда», – резюмировал аналитик.

