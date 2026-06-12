Опасность в одном укусе: казахстанцев предупредили о болезнях, переносимых комарами





В Казахстане продолжают регистрировать заболевания, передающиеся через укусы насекомых. Специалисты предупреждают о рисках для туристов и внимательно следят за возможным появлением в стране новых видов комаров, способных переносить опасные инфекции, сообщает Tengri Health.

Какие насекомые могут быть переносчиками заболеваний

По словам главного специалиста отдела профилактики паразитарных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Жанны Шапиевой, в Казахстане обитают насекомые, имеющие эпидемиологическое значение.

К ним относятся:

комары рода Anopheles — переносчики малярии;

комары родов Aedes и Culex — переносчики ряда арбовирусных инфекций, включая лихорадку Западного Нила;

москиты — переносчики кожного и висцерального лейшманиоза;

мошки, участвующие в распространении некоторых паразитарных заболеваний.

Какие случаи уже зарегистрированы

Большинство подобных инфекций в Казахстан завозятся из-за рубежа, однако риск их распространения сохраняется.

С 2023 по 2025 год в стране зарегистрировали:

10 завозных случаев малярии;

314 случаев кожного лейшманиоза;

12 случаев дирофиляриоза.

За первые пять месяцев 2026 года специалисты выявили ещё по два случая малярии и кожного лейшманиоза.

Когда необходимо обращаться к врачу

Медики рекомендуют внимательно следить за состоянием здоровья после укусов насекомых.

Поводом для обращения за медицинской помощью могут стать:

сильная аллергическая реакция;

выраженный отёк;

затруднённое дыхание;

повышение температуры;

ухудшение общего самочувствия.

Особенно осторожными следует быть людям, недавно вернувшимся из зарубежных поездок. При появлении лихорадки, сыпи, слабости или других симптомов важно сообщить врачу о посещении стран, где распространены заболевания, передающиеся через укусы насекомых.

Специалисты следят за новыми видами комаров

Отдельное внимание санитарные службы уделяют комарам Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые пока не встречаются на территории Казахстана.

Именно эти виды считаются основными переносчиками таких опасных заболеваний, как лихорадка денге, чикунгунья, вирус Зика и жёлтая лихорадка. По словам специалистов, их распространение в мире продолжается, поэтому риск завоза новых переносчиков инфекций остаётся под постоянным контролем.

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