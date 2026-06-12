Новые штрафы для пользователей соцсетей обсуждают в Казахстане





Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил о возможном введении административной ответственности за нецензурную брань на онлайн-платформах. Об этом говорится в его ответе на депутатский запрос, сообщает Zakon.kz.

За что уже могут наказать

Глава правительства напомнил, что действующее законодательство предусматривает ответственность за мелкое хулиганство.

Согласно статье 434 Кодекса об административных правонарушениях, к таким нарушениям относятся нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие действия, демонстрирующие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок.

За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 20 МРП, общественные работы сроком от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ответственность хотят распространить на интернет

По словам Олжаса Бектенова, сейчас разработан законопроект о внесении изменений в КоАП по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа.

Документ предусматривает введение административной ответственности за использование нецензурной лексики в интернете. Для этого планируется дополнить статью 434 КоАП соответствующими нормами.

Ожидается, что законопроект будет внесён в Парламент уже в июне и рассмотрен до конца текущего года.

Также разрабатываются новые этические нормы

Премьер-министр напомнил, что деятельность профессиональных коучей регулируется специальным профессиональным стандартом, который определяет требования к квалификации, знаниям и этическим принципам специалистов.

Кроме того, в Казахстане ведётся разработка Этического кодекса медиаторов. Предполагается, что документ будет способствовать развитию культуры уважительного общения и повышению доверия к институту медиации.