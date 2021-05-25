Казахстанцы смогут снимать досрочно добровольные пенсионные накопления

Казахстанцам разрешено досрочно снимать добровольные пенсионные накопления (ДПВ), сообщает zakon.kz.
С 1 мая список получателей пенсионных накоплений расширился.
По данным ЕНПФ, одно из основных условий — средства должны находиться в пенсионном фонде не менее пяти лет.
Теперь право на пенсионные выплаты из фонда за счет ДПВ возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления:1) достигших пятидесятилетнего возраста;
2) являющихся инвалидами;
3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Казахстана иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством, подтверждающие намерение или факт выезда;
4) имеющих пенсионные накопления в пределах сумм добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде, не менее пяти лет.
Таким образом, начав копить средства за счет ДПВ, к примеру, в 20 или 30 лет, в 25 или 35 соответственно можно начать получать свои первые выплаты, — отметили в фонде.
Стоит отметить, с 1 мая 2021 года основанием для открытия индивидуального пенсионного счета для учета добровольных пенсионных взносов будет являться поступивший в ЕНПФ первый добровольный пенсионный взнос.
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