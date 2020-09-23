Казахстанцы смогут улететь в Россию с 26 сентября

www.zakon.kz
Казахстан возобновил регулярные рейсы в Россию, сообщает zakon.kz.
21 сентября было разрешено возобновление регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Россией.
Рейсы между РК и РФ на начальном этапе будут выполняться по одному рейсу в неделю с каждой стороны авиакомпаниями Air Astana и «Аэрофлот» по маршруту Нур-Султан – Москва.
Air Astana планирует начать выполнение полетов между Казахстаном и Россией с 26 сентября 2020 года, «Аэрофлот» с 27 сентября 2020 года. Стоит отметить, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и России и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний, — отмечает КГА.
В соответствии с требованиями Главного государственного санитарного врача РК для пассажиров, прибывающих в РК из РФ пассажирскими авиарейсами установлены следующие ограничительные меры:
1. Термометрия;
2. Анкетирование;
3. При наличии справки с отрицательным ПЦР анализом на COVID-19 с получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения гос. границы РК – без ограничений, при отсутствии справки – обследование на COVID-19 методом ПЦР по месту пребывания в течение 48 часов со дня прилета или домашний карантин на 14 дней.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области