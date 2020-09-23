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Казахстанцы смогут улететь в Россию с 26 сентября

www.zakon.kz

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Казахстан возобновил регулярные рейсы в Россию, сообщает zakon.kz.

21 сентября было разрешено возобновление регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Россией.

Рейсы между РК и РФ на начальном этапе будут выполняться по одному рейсу в неделю с каждой стороны авиакомпаниями Air Astana и «Аэрофлот» по маршруту Нур-Султан – Москва.

Air Astana планирует начать выполнение полетов между Казахстаном и Россией с 26 сентября 2020 года, «Аэрофлот» с 27 сентября 2020 года. Стоит отметить, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и России и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний, — отмечает КГА.
В соответствии с требованиями Главного государственного санитарного врача РК для пассажиров, прибывающих в РК из РФ пассажирскими авиарейсами установлены следующие ограничительные меры:

1. Термометрия;

2. Анкетирование;

3. При наличии справки с отрицательным ПЦР анализом на COVID-19 с получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения гос. границы РК – без ограничений, при отсутствии справки – обследование на COVID-19 методом ПЦР по месту пребывания в течение 48 часов со дня прилета или домашний карантин на 14 дней.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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