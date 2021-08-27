Казахстанцы смогут въехать в Россию с семьей

Еще одна категория граждан получила возможность въехать на территорию России, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Консульский департамент МИД России.

По информации ведомства, в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р внесены дополнения. Возможность въезда в Россию получили супруги и несовершеннолетние дети, следующие вместе с иностранными гражданами, которые являются членами семьи российских граждан (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), а также иностранцами, которые следуют в Россию для ухода за больными близкими родственниками (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), либо иностранцами, которые имеют вид на жительство в Российской Федерации.

Кроме того, разрешен въезд супругам и несовершеннолетним детям, следующим совместно с иностранцами, которые въезжают в Россию в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные).

«Если у российского гражданина имеется брат-иностранец, который хочет въехать в Россию для того, чтобы навестить его, то брат имеет теперь возможность приехать со своей супругой, а также несовершеннолетними детьми», — пояснили в департаменте.

Есть изменения и в распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 763-р. Теперь через наземные пункты пропуска разрешено выезжать из Российской Федерации супругам и несовершеннолетним детям граждан Российской Федерации, которые следуют в иностранное государство в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), в целях лечения, к нуждающимся в уходе больным близким родственникам, к месту проживания членов семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, а также для получения образования в иностранных образовательных организациях.

«Например, если российский гражданин выезжает к своей сестре, проживающей в Казахстане, то теперь он может выезжать из России через наземный пункт пропуска совместно со своей супругой и несовершеннолетним ребенком», — пояснили в ведомстве.

Подробнее с порядком въезда в РФ можете ознакомиться здесь.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.