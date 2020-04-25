Казахстанцы смогут вернуться из Польши транзитным рейсом, передает Tengrinews.kz.

Посольство Казахстана в Польше опубликовало в социальных сетях объявление с просьбой подать заявки желающих вернуться домой соотечественников.

«Сообщаем, что посольством Казахстана в Польше проведены переговоры с авиакомпанией LOT Polish Airlines, в результате чего была достигнута договоренность о вывозе граждан Казахстана, находящихся на данный момент в Польше. Рейс является транзитным через территорию Казахстана, будет произведен 29 апреля в 18.35 по времени Польши маршрутом Варшава — Нур-Султан, прибытие в Нур-Султан в 03.20 по времени Нур-Султана», — сообщили в посольстве.

Как отмечается в информации, стоимость билетов составит 112-122 тысячи тенге (1100-1200 злотых).

Желающих зарегистрироваться на данный рейс попросили заполнить google-форму. Заполнить ее необходимо до 15.00 часов 27 апреля. После документ будет недоступен.

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