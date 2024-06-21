Казахстанцы смогут вновь получить компенсацию за утилизацию своего старого авто

«Мы получили финансирование для понимания и улучшения процессов утилизации автотранспорта. Все собранные средства от утилизационных сборов стекаются к «Жасыл Даму», который занимается распределением этих средств в рамках экологических кодексов. Средства направляются на 14 экологических направлений, включая субсидирование экологичного автотранспорта и управление твердыми бытовыми отходами.

Сейчас у нас отсутствует точное количество частных предприятий, занимающихся утилизацией автотранспорта. Поэтому мы разрабатываем нормативный правовой акт для регулирования этой сферы. Этот акт поможет упорядочить процесс и распределение финансовых средств, не ограничивая конкуренцию», — комментирует вице-министр.