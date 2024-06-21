Казахстанцы смогут вновь получить компенсацию за утилизацию своего старого авто

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Ранее существовавшая схема утилизации автотранспорта, при которой владельцы старых автомобилей могли сдать их и получить компенсацию или скидочный сертификат на приобретение нового автомобиля, будет возобновлена, передает Tengri Auto.
«Мы получили финансирование для понимания и улучшения процессов утилизации автотранспорта. Все собранные средства от утилизационных сборов стекаются к «Жасыл Даму», который занимается распределением этих средств в рамках экологических кодексов. Средства направляются на 14 экологических направлений, включая субсидирование экологичного автотранспорта и управление твердыми бытовыми отходами.
Сейчас у нас отсутствует точное количество частных предприятий, занимающихся утилизацией автотранспорта. Поэтому мы разрабатываем нормативный правовой акт для регулирования этой сферы. Этот акт поможет упорядочить процесс и распределение финансовых средств, не ограничивая конкуренцию», — комментирует вице-министр.
По словам Алиева, утилизационный сбор распространяется не только на автотранспорт, но и на различные виды товаров и материалов. Важно понимать, что утилизация автомобилей предполагает их разборку на различные компоненты, которые затем передаются на переработку на соответствующие заводы.