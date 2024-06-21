USD 459.6
EUR 493.06
RUB 5.38
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Казахстанцы смогут вновь получить компенсацию за утилизацию своего старого авто

Казахстанцы смогут вновь получить компенсацию за утилизацию своего старого авто

Фотография для новости Получить компенсацию за утилизацию своего старого авто вновь смогут казахстанцы

pixabay.com

Ранее существовавшая схема утилизации автотранспорта, при которой владельцы старых автомобилей могли сдать их и получить компенсацию или скидочный сертификат на приобретение нового автомобиля, будет возобновлена, передает Tengri Auto.

На сегодняшний день утилизацией автотранспорта занимаются многие частные предприятия. В связи с этим разрабатывается нормативный правовой акт, который будет регулировать этот вопрос, упорядочивая процесс и обеспечивая статистический учет и распределение финансовых средств, рассказал вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев.

«Мы получили финансирование для понимания и улучшения процессов утилизации автотранспорта. Все собранные средства от утилизационных сборов стекаются к «Жасыл Даму», который занимается распределением этих средств в рамках экологических кодексов. Средства направляются на 14 экологических направлений, включая субсидирование экологичного автотранспорта и управление твердыми бытовыми отходами.

Сейчас у нас отсутствует точное количество частных предприятий, занимающихся утилизацией автотранспорта. Поэтому мы разрабатываем нормативный правовой акт для регулирования этой сферы. Этот акт поможет упорядочить процесс и распределение финансовых средств, не ограничивая конкуренцию», — комментирует вице-министр.

По словам Алиева, утилизационный сбор распространяется не только на автотранспорт, но и на различные виды товаров и материалов. Важно понимать, что утилизация автомобилей предполагает их разборку на различные компоненты, которые затем передаются на переработку на соответствующие заводы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

«Получают 90-150 тысяч тенге». Кому повысить зарплату предложили в Казахстане?

Следующая новость

Отток населения с севера: как в Казахстане это планируют остановить