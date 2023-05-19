С июля в Казахстане появится четырехдневная рабочая неделя. Теперь казахстанцы смогут выбирать удобный для себя график работы. В Управлении инспекции труда Алматы рассказали о плюсах такого рабочего времени, сообщает zakon.kz.

Главный инспектор труда Алматы Еркинбек Амиргалиев отметил, что четырехдневная рабочая неделя уже применяется в законодательствах таких стран, как Франция, Исландия, Испания. При этом социальные эксперименты доказали, что производительность труда при четырехдневке хуже не стала, а где-то даже, наоборот, повысилась.

«Согласно мнению экспертов, такие изменения положительно влияют на снижение профессионального выгорания и, как показала практика других стран, сотрудники начали реже уходить на больничные и в целом реже увольняться», – сказал Еркинбек Амиргалиев.

Он подчеркнул, что плюсы есть и для самих организаций. К примеру, когда объем работы снижается, можно переходить на четырехдневную рабочую неделю, а когда возникает производственная необходимость – на шестидневную рабочую неделю.

«Однако установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей должно допускаться с согласования сторон трудового договора. Соответственно, все работодатели и работники автоматически переходить на четырехдневную рабочую неделю не будут», – заявил главный инспектор труда Алматы.

Еркинбек Амиргалиев добавил, что нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю, а продолжительность ежедневной работы не может превышать 8 часов, за исключением отдельных случаев. Также общая продолжительность сверхурочных работ по законодательству не должна превышать 12 часов в месяц и 120 часов в год при установлении суммированного учета рабочего времени.

Ранее в Минтруда заявили, что четырехдневная рабочая неделя не повлечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда.

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