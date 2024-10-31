Мажилис согласился с поправками, внесёнными сенатом в закон о реформировании жилищной политики. Теперь документ направили на подпись президенту, сообщает informburo.kz

Среди ключевых изменений обновление категории «первоочередников», ожидающих жильё из государственного фонда. В новую категорию включены казахстанцы, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий за рубежом.

В законе также предусмотрено, что владельцы аварийного жилья не будут лишаться квартир, пока не получат альтернативное жильё с правом приватизации.

Ремонт наружных стен и фасадов зданий в Астане будет финансироваться из местного бюджета, что позволит создать единый архитектурный стиль города.

При принятии закона казахстанцы также смогут приватизировать арендное жильё, которое им выдавали без права выкупа. С 2017 года по госпрограмме «Нурлы жер» по такому механизму выдали 51 тысячу квартир в регионах.

Семьи погибших при исполнении обязанностей получат жильё в течение года после трагического события.

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