Мажилис согласился с поправками, внесёнными сенатом в закон о реформировании жилищной политики. Теперь документ направили на подпись президенту, сообщает informburo.kz
Среди ключевых изменений обновление категории «первоочередников», ожидающих жильё из государственного фонда. В новую категорию включены казахстанцы, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий за рубежом.
В законе также предусмотрено, что владельцы аварийного жилья не будут лишаться квартир, пока не получат альтернативное жильё с правом приватизации.
Ремонт наружных стен и фасадов зданий в Астане будет финансироваться из местного бюджета, что позволит создать единый архитектурный стиль города.
При принятии закона казахстанцы также смогут приватизировать арендное жильё, которое им выдавали без права выкупа. С 2017 года по госпрограмме «Нурлы жер» по такому механизму выдали 51 тысячу квартир в регионах.
Семьи погибших при исполнении обязанностей получат жильё в течение года после трагического события.