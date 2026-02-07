В казахстанском сегменте социальных сетей набирает обороты обсуждение, связанное с вопросами информационной безопасности. Пользователи массово публикуют скриншоты и делятся личными историями о подозрительных финансовых операциях. Редакция inbusiness.kz разобралась в происходящем.

Картина во всех случаях схожая: владельцам банковских карт приходят уведомления о попытках списания значительных сумм в пользу зарубежных сервисов — от сайтов бронирования отелей до Amazon и крупных стриминговых платформ. При этом пользователи утверждают, что никаких покупок не совершали.

Ситуация приобретает системный характер. В комментариях под публикациями высказываются версии о возможной масштабной утечке данных. Одни связывают происходящее с регистрацией на популярных китайских маркетплейсах, другие предполагают наличие уязвимостей в системах безопасности финансовых организаций.

В редакцию inbusiness.kz обратилась читательница, история которой наглядно демонстрирует схему действий злоумышленников. По ее словам, инцидент произошел 4 февраля и развивался поэтапно.

«Сначала через Amazon Prime прошла так называемая “проверочная” транзакция на 0 долларов. Спустя несколько минут аналогичный запрос поступил от Battle.net. После этого со мной связался сотрудник банка и сообщил о попытке списания 25 тысяч тенге в пользу неизвестного игрового сайта», — рассказала она.

Женщина подчеркивает, что карту не теряла, никому не передавала и не вводила данные на сомнительных ресурсах. Из онлайн-операций — лишь периодические покупки на маркетплейсах и проверенных зарубежных платформах. В этом случае оперативная реакция службы безопасности банка позволила вовремя заблокировать счет, однако сам факт компрометации карточных данных вызывает серьезные опасения.

Реакция ведомств

Редакция продолжает следить за развитием ситуации. На данный момент направлены официальные запросы в:

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК — для выяснения возможных фактов утечки персональных данных граждан; пресс-службу финансового института, который чаще всего упоминается в жалобах казахстанцев.

Мы ожидаем официальных комментариев от регулятора и представителей банковского сектора, чтобы разобраться в причинах происходящего и понять, какие меры помогут защитить средства граждан от скрытых угроз.

Совет редакции: до прояснения обстоятельств рекомендуется установить минимальные лимиты на онлайн-платежи в мобильных банковских приложениях либо временно отключить возможность интернет-транзакций.

