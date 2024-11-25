Смена часового пояса незначительно повлияла на увеличение счетов за электроэнергию. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает BaigeNews.kz.

«Если говорить о повышении объёмов потребления, думаю, есть заключение системного оператора, который в целом фиксирует повышение объёмов потребления электроэнергии в Казахстане в связи с улучшением уровня благосостояния. Есть факторы, которые связаны с вводом новых производств, которые тоже являются энергоёмкими.

По нашей информации, именно фактор, который связан с переменой времени, является незначительным», – сказал Саткалиев.