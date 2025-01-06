В 2024 году в Казахстане серьезно подорожали вода и отопление, передает LS.

Как сообщает Бюро нацстатистики, инфляция замедлилась с 9,8% в 2023 году до 8,6% в 2024 году.

Цены на платные услуги за год выросли на 13,3% (в 2023-м – 12,4%), непродовольственные товары – на 8,3% (в 2023-м – 9,1%), продовольственные товары – на 5,5% (в 2023-м – 8,5%).

Тарифы на холодную воду повысились на 43,1%, водоотведение – на 25,7%, отопление центральное – на 22,3%, горячую воду – на 19,2%, электроэнергию – на 18,4%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 12,1%, вывоз мусора – на 10,3%.

Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 23,9%, связи – на 16,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 12,5%, услуги здравоохранения – на 11,1%, по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 10,9%, общественного питания – на 10,4%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 9,5%.

Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 24,9%, городским автобусом – на 11,8%, авиаперелеты – на 10,1%.

Плата за аренду жилья повысилась на 12,3%.

Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 42,2%, новые легковые автомобили отечественной сборки – на 28,2%, ювелирные изделия и часы – на 22,2%, одежду и обувь – на 10,5%, фармацевтическую продукцию, мебель и предметы домашнего обихода – по 10,2%, товары личного пользования – на 6,9%, строительные материалы – на 5,3%.

Дрова подорожали на 15,6%, сжиженный газ в баллонах – на 10,1%, уголь каменный – на 8,6%. Снижение цен зафиксировано на мелкие электробытовые приборы на 20,1%, посуду – на 10,3%.

Из продовольствия больше всего повышение отмечено в ценах на минеральную и питьевую воду – на 15,3%, кондитерские изделия – на 12,8%, овощи свежие – на 12,4%, прохладительные напитки – на 11,7%, рыбу переработанную и консервированную – на 10,7%, мороженое – на 10,6%, фруктовые и овощные соки – на 10,5%.

Снижение же цен наблюдалось на гречневую крупу – на 21,4%, морковь – на 8,7%.

Среди регионов самый высокий рост инфляции отмечен в Астане (10,7%) и Карагандинской области (9,6%).

Между тем за месяц (декабрь 2024 г.) индекс цен составил 0,9% (как и в предыдущем месяце).

Платные услуги и непродовольственные товары подорожали на 0,8%, а продукты питания – на 1,1%.

За прошедший месяц цены на огурцы повысились на 31,3%, помидоры – на 13,2%, сладкий перец – на 10,4%, картофель – на 6,6%, капусту – на 5,1%, соленую сельдь – на 4,1%, виноград – на 3,9%, груши – на 3,4%.

Услуги гостиниц подорожали на 3,1%, общественного питания, бань – по 2%, фотографов – на 1,7%.

Аренда жилья повысилась на 2,8%.

Также выросла стоимость мелких электрических изделий – на 5,5%, мебели и предметов домашнего обихода – на 1,2%, планшетов – на 12,8%.

Обручальные кольца (золотые) подорожали на 8,3%, лекарства – на 0,9%, одежда и обувь – на 0,7%.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.