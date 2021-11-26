Казахстанцы стали больше вкладывать средств в ЕНПФ

На 1 ноября 2021 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму более 13,2 трлн тенге. За год, с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года, сумма увеличилась на 613,5 млрд тенге, или на 5%, а с января 2021 года — на 3%, сообщает пресс-служба фонда.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,9 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев составил 5%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 355,7 млрд тенге (рост составил 16%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 1,7 млрд тенге, передает forbes.kz.

За десять месяцев 2021 года вкладчики ЕНПФ внесли больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 ноября 2021 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объёме порядка 1,1 трлн тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2020 года на 203,5 млрд тенге, или 23%. Из общего объёма взносов 95,7% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 1,02 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев на 24%), по ОППВ поступило 45,7 млрд тенге (рост 17%), 567 млн тенге (рост 39%) было перечислено по ДПВ.

Помимо взносов самих вкладчиков значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 ноября 2021 года превысил 1,2 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 105,6 млрд тенге, или 10%. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 9,93%, при инфляции 7,0%. При этом доходность за последние 12 месяцев составила 10,90%, при инфляции за этот же период 8,9%.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 ноября 2021 года составило 11,7 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 10 910 003 единиц. Далее идут счета, сформированные за счёт ОППВ, 536 752 ед., количество счетов за счёт ДПВ в ЕНПФ сейчас 56 487 ед.

С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил 2,2 трлн тенге, большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) — 2,0 трлн тенге. Выплаты по возрасту — 78,7 млрд тенге. Далее следуют: переводы в страховые организации — они составили порядка 50,8 млрд тенге, выплаты по наследству 47,7 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК 33,0 млрд тенге, на погребение 4,5 млрд тенге и выплаты по инвалидности 1,8 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 28 472 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила 673 643 тенге.

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