В последнее время в нашей стране всё чаще фиксируются случаи обмана при продаже товаров. Особенно участились случаи, когда товары сомнительного качества или по завышенной цене оформляются в кредит. Подобная ситуация произошла и в Западно-Казахстанской области, где потребителю удалось отстоять свои законные права.

Потребитель по приглашению организаторов принимает участие в презентации массажной накидки. Продавцы представляют товар как высокотехнологичный продукт, который якобы оказывает значительное положительное воздействие на здоровье. Поскольку у К не было необходимой суммы, продавцы оформляют покупку в рассрочку через банк на сумму 1 000 000 тенге.

Однако, вернувшись домой, потребитель решает проверить реальную стоимость накидки в интернете и с удивлением обнаруживает, что аналогичный товар продаётся по цене от 60 000 тенге. То есть ему продали товар в 17 раз дороже рыночной стоимости. Осознав, что стал жертвой обмана, он незамедлительно обращается в Департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО.

С помощью специалистов была составлена и направлена претензия продавцу. В результате вмешательства департамента продавец вышел на связь с потребителем и полностью вернул уплаченную сумму – 1 000 000 тенге.

С аналогичной ситуацией столкнулся и ещё один потребитель, который также оформил массажное устройство в кредит за 1 000 000 тенге. Позже, узнав реальную стоимость товара, он обратился в департамент. Благодаря своевременному обращению и помощи специалистов, вся сумма также была возвращена.

Что советуют специалисты?

Департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО призывает граждан быть бдительными и обращать внимание на следующие важные моменты перед покупкой товара:

Изучите рынок: сравните цены на желаемый товар в различных магазинах и онлайн-платформах.

Внимательно читайте договор: ознакомьтесь со всеми пунктами договора, особенно с мелким шрифтом.

Уточните условия рассрочки: узнайте точную процентную ставку, срок выплаты и возможные дополнительные платежи.

Проверьте условия гарантии и возврата: убедитесь, что продавец предоставляет письменную информацию о возможностях возврата или обмена товара.

Если вы стали жертвой подобной ситуации, не откладывайте — обратитесь в департамент или другие уполномоченные органы. Своевременное обращение и правильно оформленные документы помогут защитить ваши права и вернуть понесённые убытки. Знать свои права и уметь их отстаивать — жизненно важно для каждого потребителя.

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