Объём микрокредитов, выданных населению Казахстана, продолжает расти. По состоянию на 1 января 2026 года сумма займов достигла 1,3 трлн тенге, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

По итогам 2025 года объём кредитования населения в микрофинансовых организациях увеличился на 19,4%. Только за четвёртый квартал рост составил 6,4%.

Значительную роль в увеличении объёма займов сыграли потребительские микрокредиты, выдаваемые ломбардами. Их объём за этот период вырос на 12,2%.

В целом активы организаций, работающих на рынке микрофинансирования, достигли 3,5 трлн тенге, увеличившись за год на 17,2%. При этом почти половина активов приходится на микрофинансовые организации — 1,7 трлн тенге , что составляет 47,4% от общего объёма.

Общий ссудный портфель микрофинансовых организаций достиг 3,1 трлн тенге. Большая часть микрокредитов выдана бизнесу — 56,6%, тогда как доля займов населению составляет 43,4%.

В то же время отмечается снижение уровня проблемных кредитов. Доля займов с просрочкой более 90 дней сократилась до 3,9%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 4,6%.

