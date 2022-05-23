Казахстанцы стали чаще путешествовать по стране

Внутренний туризм в Казахстане восстановился и обогнал «докоронакризисные» показатели, однако выездной все еще очень далек от уровня до пандемии. По данным исследования Бюро статистики, расходы казахстанцев на внутренний туризм в прошлом году повысились на 18,6 процента по сравнению с 2019 годом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Бюро национальной статистики провело по итогам 2021 года общегосударственное выборочное статистическое наблюдение 21 тысячи домашних хозяйств по расходам на поездки. Согласно исследованию, число казахстанцев, совершивших внутренние поездки в прошлом году, составило 9 миллионов человек, на 12,6 процента выше 2020 года и на 4,8 процента выше допандемийного 2019 года. Число граждан, совершивших выездные поездки, составило 878 тысяч человек — в 3,4 раза меньше, чем в 2019 году.

Чаще всего казахстанцы путешествовали с личными целями. Внутри страны с личными целями ездили куда-либо 8,5 миллиона человек, из которых 4,4 миллиона посещали родственников, 2,3 миллиона ездили в отпуск и на отдых. Среди выездных посетителей 390,9 тысячи человек отправлялись в отпуск или на отдых.

Расходы домохозяйств в сегменте выездного туризма выросли почти в полтора раза, составив 157,6 миллиарда, при этом по сравнению с 2019 годом они сократились почти в два раза.

По внутреннему туризму расходы за год выросли на 26,2 процента до 367,2 миллиарда тенге. По сравнению с 2019 годом расходы возросли на 18,6 процента. На долю внутреннего туризма в расходах на поездки пришлось 70 процентов. Расходы по внутреннему туризму в личных целях составили 333,1 миллиарда тенге, в деловых — 34,1 миллиарда тенге.

Большая часть расходов домохозяйств по выездному туризму пришлась на расходы до поездки, то есть еще на территории Казахстана — 102 миллиарда тенге, из которых на путешествия с личными целями было израсходовано 90,5 миллиарда тенге, с деловыми и профессиональными — 11,6 миллиарда тенге. Непосредственно в ходе поездки, то есть уже за пределами Казахстана, расходы составили 55,6 миллиарда тенге, из которых 47 миллиардов тенге — на личные цели, 8,6 миллиарда тенге — на деловые и профессиональные.

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