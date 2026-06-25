Казахстанцы стали меньше покупать: власти предупредили о проблемах для бизнеса





Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что сокращение покупательского спроса уже оказывает влияние на отдельные отрасли экономики.

По его словам, благодаря мерам макропруденциального регулирования рост потребительского кредитования за первые четыре месяца года составил всего 2,1%. Это привело к снижению активности в сферах, которые во многом зависели от расходов населения.

«Если рост в секторе продовольственных товаров по итогам пяти месяцев составил 10,7%, то в непродовольственном секторе — всего 0,7%. Мы наблюдаем охлаждение этого сегмента экономики. Есть риск возникновения дисбалансов, и от этого могут пострадать предприниматели. Сейчас мы собираем информацию из регионов, чтобы оценить ситуацию», — сказал Жумангарин на брифинге после совместного заседания палат парламента.

Он отметил, что снижение потребительской активности затрагивает не только торговлю, но и смежные отрасли. Речь идет о логистике, трейдинге, сфере услуг, общественном питании, гостиничном бизнесе и других направлениях.

По словам вице-премьера, средства, которые ранее поступали в экономику за счет потребительского кредитования, поддерживали работу многих отраслей. Если этот поток сократится, последствия могут почувствовать различные сегменты бизнеса.

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