Казахстанцы стали реже оформлять автокредиты





В Казахстане наблюдается снижение интереса к автокредитам. Вместе с уменьшением количества заявок сокращаются и объемы выдачи займов. Об этом говорится в обзоре рынка автокредитования, подготовленном аналитическим центром АФК, передает lsm.kz

Количество заявок сократилось

По итогам первого квартала 2026 года банки получили около 1,2 миллиона заявок на автокредиты, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают снижение спроса с сохранением высоких процентных ставок, ужесточением регулирования и постепенным насыщением рынка после нескольких лет активного роста автокредитования.

На этом фоне объем новых автокредитов сократился на 17,7% и составил 397,7 млрд тенге. Аналитики отмечают, что спад в данном сегменте оказался более заметным, чем в розничном кредитовании в целом.

Кредиты стали дороже

Одной из причин охлаждения рынка стало удорожание займов. Средневзвешенная ставка по автокредитам за год выросла с 14,8% до 24,3%.

На изменение ценовых условий повлияли высокая базовая ставка, рост стоимости фондирования банков, сокращение маркетинговых акций автосалонов и уменьшение количества льготных предложений.

Портфель продолжает расти

Несмотря на снижение новых выдач, общий портфель автокредитования продолжил расти. За квартал он увеличился на 1,8% и достиг 4,1 трлн тенге.

Сегодня автокредиты занимают 16,3% розничного кредитного портфеля страны. Количество заемщиков составляет 666,2 тысячи человек.

Казахстанцы берут более крупные займы

Специалисты отмечают изменение структуры рынка. Доля кредитов на сумму свыше 10 млн тенге выросла с 32,3% до 37,1%.

Эксперты объясняют это подорожанием автомобилей и постепенным смещением спроса в сторону более дорогих ценовых сегментов.

Что ожидают банки

Во втором квартале 2026 года банки прогнозируют сохранение текущих тенденций. По мнению аналитиков, спрос на автокредиты останется сдержанным, а условия кредитования продолжат оставаться жесткими.

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