Казахстанцы стали вдвое меньше болеть ОРВИ и гриппом — Алексей Цой

В Казахстане наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом — по сравнению с 2020 годом, в 2,2 раза. Такие данные на заседании Правительства озвучил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает BaigeNews.kz

«В Казахстане в текущем эпидсезоне отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость снижена в 2,2 раза. Снижение заболеваемости ОРВИ связано с охватом населения, в том числе уязвимых групп, вакцинацией против гриппа, соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, разобщением организованных коллективов — дошкольные организации, школы, ссузы, вузы», — сообщил Алексей Цой.

Учитывая опыт обеспечения вакцинацией против гриппа и нехватки вакцин в текущем эпидсезоне, Глава ведомства попросил Премьер-министра поручить акимам территорий уже сейчас увеличить выделение финансовых средств на закуп вакцины против гриппа для охвата вакцинацией подлежащего контингента, что позволит единому дистрибьютеру зарезервировать объемы вакцины против гриппа на будущий эпидсезон.

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