Казахстанцы становятся богаче: денежные доходы граждан выросли почти во всех регионах РК

Насколько выросли денежные доходы казахстанцев и в каких регионах произошел наибольший рост – в материале Zakon.kz.

Размер денежного дохода в первом квартале 2024 года составил 318,1 тыс. тенге в пересчете на душу населения. Это означает доход на человека независимо от того, есть ли у него собственные доходы. Такими данными поделились в Первом кредитном бюро.

Как пояснили в бюро, речь про показатель, который высчитывается на основании выборочного опроса домохозяйств.

«Номинально годовой рост денежного дохода в целом по РК составил 16,4%, а если заложить потребительскую инфляцию, то 6,5%», – сказано в сообщении.

При этом номинальный рост произошел практически во всех регионах, но с довольно широким диапазоном от 7 до 31%.

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

В реальном выражении исключением стал город Шымкент. Указанный минимальный рост в 7% наблюдался именно здесь, с учетом инфляции денежные доходы снизились на 1,8%, подсчитали в ПКБ. Таким образом сумма составила 235,1 тыс. тенге.

Наибольший рост в 31% отмечается в Туркестанской области. При этом реальный показатель прирос на 20%, но по сумме доход в регионе все же остается самым низким по стране – 227,2 тыс. тенге

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