Казахстанцы станут меньше платить по кредитам и микрозаймам

«В частности, по микрокредитам на срок до 45 дней с суммой до 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году) предлагается снизить предельный размер дневной номинальной ставки с 1 процента до 0,3 процента. Одновременно предлагается установить предельный размер ГЭСВ на уровне 179 процентов. Таким образом, по таким микрокредитам предельные ставки вознаграждения будут снижены более чем в три раза», — заявил Салимбаев.