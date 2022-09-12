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Как проект для казахстанцев старше 50 лет поможет при начислении пенсии, рассказали в Минтруда

Фото из открытых источников

С 2023 года проект «Серебряный возраст» распространят на казахстанцев в возрасте от 50 лет.

Об этом рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на встрече с активистками, выступающими за снижение женского пенсионного возраста, сообщает пресс-служба Минтруда, передает informburo.kz

Проект направлен на трудоустройство безработных старшего возраста. В частности, женщины могут получить работу индивидуальных помощниц, наставниц для молодых специалистов, социальных работниц, консультанток по социальной работе.

«С 2023 года период участия в проекте будет засчитываться в трудовой стаж, а сумма выплаты в размере 30 МРП (100 тысяч тенге в 2023 году) будет рассматриваться как доход при исчислении пенсии. При выходе на пенсию участница проекта будет получать не 20 тысяч тенге, как сейчас, а до 70 тысяч тенге в зависимости от стажа участия в проекте», – отметили в Минтруда.

Кроме того, для лиц, не имеющих трудового стажа до 1998 года и получающих пенсию только из накопительной пенсионной системы, введут новую, условно-накопительную пенсию. Её будут выплачивать за счёт дополнительных взносов работодателей.

Ранее глава государства в своём Послании народу Казахстана поручил приостановить повышение пенсионного возраста для женщин, который останется на уровне 61 года до 2028 года. В течение трёх лет у более чем 2 млн пенсионеров совокупная пенсия вырастет в среднем на 27%

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