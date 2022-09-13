Казахстанцы столкнулись с новым видом мошенничества с мобильными переводами

При купле-продаже преступники имитируют мобильные переводы. Они показывают продавцу на экране смартфона фактически не существующий электронный чек и забирают товар.

Визуально такой чек не отличается от оригинала. Об этом говорится в сюжете телеканала «Хабар 24», передает Tengrinews.kz.

Алматинцы столкнулись с таким видом мошенничества. При оплате покупок безналичным расчетом через мобильное приложение на экране смартфона отражается электронный чек, он фактически поступает моментально в процессе оплаты. Бдительные продавцы обычно просят покупателя показать электронную квитанцию. При фейковой оплате она не отображается.

Мошенники используют электронные боты. Только по Алатаускому району мегаполиса зафиксировано более 20 эпизодов. Всего же с начала года криминальной полицией Алматы зарегистрировано уже более тысячи фактов мошенничества, большинство из которых было совершено при переводе денег с помощью мобильных банковских приложений.

«Получается, что мошенник при покупке телефона обманул меня на 210 тысяч тенге. Там ничего подозрительного, он прямо на глазах у меня это сделал. Я даже не думал писать заявление, потому что я знаю, что во многих случаях телефон не находится, уходит куда-то дальше, и его уже невозможно будет найти», — рассказал потерпевший Максат.

Фактически мошенничеством признается даже единичный факт подобного обмана. По закону злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.

«Только по Алатаускому району у нас зарегистрировано три уголовных дела, два из них направлены в суд, уже имеется приговор, третье на стадии завершения», — заявил прокурор Алатауского района Избасар Масакбаев.

Сейчас сотрудники прокуратуры направили предложения в банки второго уровня о внедрении дополнительных мер защиты.

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