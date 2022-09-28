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Казахстанцы третьи сутки не могут попасть в страну из-за очередей на границе

Фото из открытых источников

Очередь растянулась на 40-50 км. Люди винят во всём таксистов, которые ввозят в страну россиян с баснословными наценками.

Казахстанцы, приезжающие из России, не могут вернуться домой из-за пробок на границе. Люди стоят в очереди несколько дней, сообщает «Мой город».

Очереди увеличились после начала мобилизации в РФ. Тысячи россиян покидают страну. Многие из них прибывают в Западно-Казахстанскую область, с которой у РФ самая длинная сухопутная граница. Житель Уральска Александр рассказал, что уже четвёртые сутки вместе с семьей находится на границе.

«24 сентября мы встали в очередь к посту «Маштаково». Уже двое суток она практически не двигается. Едут только фуры. Мы, казахстанцы, не можем вернуться в свою страну. Нас много. Мы все собирались и ходили к пограничникам, но проблема не решается», – жалуется житель Уральска.

По его мнению, проблему создают таксисты. Они перевозят людей через границу и возвращаются к тому же месту, с которого отъезжали, а не в конец очереди. А место им «держат» коллеги. По словам Александра, за пересечение границы таксисты берут по 6-7 тысяч рублей с человека (примерно 57 тысяч тенге).

По словам мужчины, еда у ожидающих своей очереди казахстанцев на исходе. Местные предприниматели продают продукты, но по завышенным в несколько раз ценам.

По состоянию на 17.00 очередь к посту «Маштаково» растянулась на 45-50 километров.

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