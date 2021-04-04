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Казахстанцы улетели без больного коронавирусом сына из Египта

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Подростка из Усть-Каменогорска оказалось невозможным вывезти на родину из Египта, где у него, к тому же, кончается срок безвизового пребывания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на yk.kz.  

Случай произошел сразу после того, как Казахстан запретил пускать на борт самолетов своих граждан без справки о ПЦР. Фактически, получилось так, что человеку с ПЦР+ вернуться в страну нельзя.

Семья из четырех человек отдыхала в Египте и в последний день перед вылетом сдала тест ПЦР. У троих он оказался отрицательным, а у старшего сына – положительным. При этом никаких симптомов болезни у подростка не было.

Представитель туроператора сказал родителям, что им нужно возвращаться, а парень должен остаться в отеле и дождаться результата повторного теста. Так как 17-летний казахстанец уже летал самостоятельно в другие страны, родители так и поступили.

Во всем мире дети с 15 лет могут летать по доверенности на авиакомпанию, с 16 – самостоятельно. Однако в этот раз компании-перевозчики Air Astana и Scat отказались взять на борт своих чартеров несовершеннолетнего, пишет издание.

«Пусть родители летят и забирают ребенка», — ответили там.

«Но билетов до Египта на ближайшее время нет: все рейсы улетают полными», — говорит директор агентства «Премьер Тур» Валерия Топольняк.

«И выхода пока тоже нет. Второй тест у мальчика тоже положительный, кроме того, появились симптомы заболевания, температура. Его никто не лечит, он сидит закрытый в номере отеля (за свой счет), только под дверь принесли и поставили коробку с водой», — говорится в материале.

Страховка у мальчика была, но ее действие истекает в день вылета, то есть, когда пришел результат ПЦР, страховка уже не работала.

Кроме того, у него заканчивается срок безвизового пребывания, и никто не знает, как его продлить человеку, который никуда не выходит, пишут журналисты.

«Ни у кого нет алгоритма действий в такой ситуации, потому что, инициировав сдачу тестов перед посадкой в самолет, в Казахстане не продумали, что делать тем, кто заболеет в чужой стране. Если бы они прилетели на родину и здесь сдали бы ПЦР, их бы госпитализировали. Что касается риска для других пассажиров – в самолете есть HEPA-фильтры, кроме того, все летят в масках, нам ведь говорят, что маски защищают от заражения. Риск заболеть на международном перелете ничуть не выше, чем на внутреннем, где справок не требуют. Кроме того, на вопрос – сколько туристов заразились коронавирусом в самолетах – нет ответа ни у фонда «Камкор», который инициировал это нововведение про справки перед вылетом, ни у Национальной палаты «Атамекен», которая его поддержала

Почему не предложили сдавать ПЦР по прибытии, платно, — неизвестно. Ведь тогда бы и деньги за тест оставались в стране, и, что важнее, граждане – на родине», — отмечает издание.

Журналисты обращают внимание на то, что в подобную ситуацию может попасть каждый, кто отправляется на отдых из Казахстана. Заболевшему за рубежом туристу придется дополнительно платить за жилье и питание, искать билеты, потому что нет ни одной организации, которая помогала бы ему в такой ситуации.

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