Казахстанцы возмущены содержанием прописей для первоклассников

В Министерстве образования и науки прокомментировали надпись в тетрадях для первоклассников, сообщает zakon.kz.

В СМИ появилась информация, что ученикам первых классов приходится прописывать слово «Өл», что в переводе означает «Умереть».

По данным ведомства, тетрадь-пропись под названием «Менің алтын жазу үлгім» выпущена издательством «8&8», автор – С.В. Трофимова.

Указанная тетрадь не включена в утвержденный перечень учебников и учебно-методических комплексов. Соответственно через государственную экспертизу она не проходила. В соответствии с законом «Об образовании» обязательной государственной экспертизе подлежат только учебники и учебно-методические комплексы, — отметили в МОН РК.

Организациям образования предоставлено право выбора дополнительных учебных изданий, дополнительных учебников, тетрадей.

Во избежание таких случаев будет рассмотрена возможность регулирования данного вопроса, в том числе внешнего и внутреннего оформления тетрадей, используемых школьниками. Отметим, что такие издания всегда находятся в открытой продаже или имеются в интернете. Как дополнительные учебники, сборники сказок, тетради они специально не утверждаются. Еще раз обращаем внимание на то, что в перечне утвержденных официальных изданий такой тетради нет, — заключили в пресс-службе.

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