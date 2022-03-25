Казахстанцы возмущены: «В магазинах требуют карты Сбербанка или наличные»

Несколько дней назад POS-терминалы Сбербанка перестали принимать карты других казахстанских банков из-за санкций. Из-за чего стали невозможны безналичные оплаты в различных магазинах, которые работают с этим банком.

При этом сами покупатели об этом узнают уже на кассе, где от них требуют оплату картой российского банка или наличными. Своими возмущениями люди делятся в социальных сетях, в частности в Facebook, передает ИА «NewTimes.kz».

«UPD «инновационный» Сбер отключили от приема карт других банков в Казахстане. В магазинах требуют карты Сбербанка либо нал. «В меге даже в детской комнате», — говорит журналист Илья Рыбин.

«Да, верно. Вчера сын не мог рассчитаться безналом от Халық Банка и Каспи в бутике одежды New Yorker. Требовали либо карту Сбер либо наличными. Хотя раньше всегда любыми картами можно было рассчитаться», — подтвердил Marat Tólendi.

«Казахстанский Сбер попал под санкции и не может больше принимать платежи картами Visa и Mastercard других банков. Магазины тут как бы ни при чем. Они переключаются на эквайринг других банков, но это занимает время», — пишет Сергей Сизинцев.

«Я возмущена до невозможного просто. Оказывается, сеть Fix price уже несколько дней не принимает клиентов с безналичным расчетом. Только наличка либо карты Сбербанка. Не, ребята, я понимаю, санкции, проблемы и т.д. Но, блин, вы в Казахстане работаете! Это я не про банк, про магазин. И поскольку Сбербанк Казахстан был в списке подпадающих под санкции, времени, чтобы заключить договоры и установить POS-терминалы полностью казахстанских банков, было более чем достаточно», −сетует журналистка Ирина Севостьянова.

Сами магазины пока никаких объяснений покупателям не предоставляют. Только в некоторых торговых точках Нур-Султана появились объявления, в частности в магазинах Fix price, что они принимают только карты Сбербанка или наличные. Такую же информацию вывесили и в Костанае в сети супермаркетов «Светофор». Людей также возмущает то, что война в Украине идет уже месяц, а филиалы российских компаний и сотрудничающих со Сбербанком в Казахстане не побеспокоились о заключении договоров с другими местными банками и создали неудобства для покупателей.

По официальной информации Сбербанка Казахстан, «согласно уведомлению от международных платежных систем Visa и MasterCard, работа наших карт будет частично ограничена».

«Карты MasterCard — с 18 марта, карты Visa — c 20 марта. Мы не прерываем отношения с нашими партнерами, и карты Сбербанка продолжают работать на территории Казахстана в полном объеме в сети Сбербанка — оплата в POS-терминалах Сбербанка, получение наличных в банкоматах Сбербанка, а также платежи за услуги в мобильном приложении Sber KZ», — сообщает пресс-служба финорганизации.

Сейчас в Казахстане работают три российских банка — Сбербанк, Альфа-Банк и Банк ВТБ. Их совокупная доля в объеме активов БВУ в стране в январе 2022 года достигла 15,1%. Ранее председатель агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова отметила, что влияние принятых санкций США, Евросоюза и Великобритании на деятельность этих дочерних российских банков в Казахстане отличается и полностью связано со степенью жесткости принятых санкций в отношении их материнских банков.

Сбербанк Казахстана находится в списке CAPTA, а родительскому банку и дочерним структурам запрещено привлекать внешнее финансирование в США, ЕС и Великобритании. Также с 26 марта закрываются, по словам Абылкасымовой, корреспондентские счета в соответствующих иностранных юрисдикциях, что сделает недоступными международные переводы для клиентов банка.

Напомним, в начале марта появилось заявление Visa и Mastercard о прекращении работы в России. Они поддержали санкции и заявили, что прекращают оказание услуг по картам, выпущенным российскими банками. Также и российские банки не смогут принимать операции других банков по этим платежным системам.

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