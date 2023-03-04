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Казахстанцы все больше берут кредитов

Объем просроченной задолженности среди казахстанцев превысил 360 млрд тенге, передает LS.

По данным Нацбанка, на 1 февраля 2023 года больше всего просрочек по займам физлиц приходится на Алматы, где клиенты задолжали банкам 156,7 млрд тенге. Далее следуют Шымкент – почти 30,1 млрд тенге – и Астана – 28,9 млрд тенге. Также много задолжали жители Карагандинской – 18,1 млрд тенге, Жамбылской областей – 12,3 млрд тенге.

А меньше всего проблемных кредитов в Ұлытау – 2,5 млрд тенге, СКО – 3,3 млрд тенге – и области Абай – 4,5 млрд тенге.

Из общей суммы основную долю занимают потребительские кредиты – 288,2 млрд тенге. Остальные доли занимают ипотека – 29,3 млрд тенге – и ссуды на прочие цели – 42,4 млрд тенге.

В национальной валюте объем плохих кредитов составляет 357,8 млрд тенге, а в инвалюте – 2,1 млрд тенге.

Общий объем просрочки по кредитам населению достиг чуть более 360 млрд тенге. Это на 27,3%, или 77,4 млрд тенге, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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