Казахстанцы выкупают авто у бежавших россиян

Чаты россиян переполнены объявлениями дельцов, предлагающих купить их автомобиль. Есть даже перекупщики, готовые отправиться за машинами, брошенными на границе.

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал Некоторые из объявлений гласят, что перекупщики готовы заплатить приемлемую стоимость за машину. Многие россияне, въехавшие на своих авто, также интересуются возможностью снятия своих «железных коней» с регистрации в РФ, передает exk.kz

Объявление о выкупе машин у россиян

В пик ажиотажа на границе россияне бросали автомобили, не желая стоять в пробке. И направлялись пешком. Сейчас ГИБДД эвакуирует автомобили, оставленные на границе с Грузией, — по их данным, эвакуировано уже около 80 машин.

Некоторые продавали свои автомобили буквально за бесценок в чатах — за несколько сотен долларов. И все, чтобы перебраться побыстрее через границу. Ходили слухи, что границу для мужчин закроют. И никто не хотел ждать, — утверждает очевидец.

Брошенный автомобиль Toyota был разобран мародерами на границе с Западно-Казахстанской областью / t.me.baza

Впрочем, сейчас цены уже стали стандартными для перекупщиков. Мы связались с одним из дельцов. Он объяснил, что готов выкупить любое авто за 50—70% от рыночной цены. Например, Toyota Corolla 2012 года он готов приобрести за 2—3 млн тенге в зависимости от состояния. Причем если машина брошена на границе, то он может отправить туда своего человека с доверенностью.

Пока на авторынок вновь въехавшие авто с росучетом никак не повлияли. Более того, на сайте kolesa.kz количество нерастаможенных автомобилей, выставленных на продажу, уменьшилось за последний месяц с 30 до 27 тысяч.

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