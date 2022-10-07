Казахстанцы выкупают авто у бежавших россиян

Чаты россиян переполнены объявлениями дельцов, предлагающих купить их автомобиль. Есть даже перекупщики, готовые отправиться за машинами, брошенными на границе.
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Некоторые из объявлений гласят, что перекупщики готовы заплатить приемлемую стоимость за машину. Многие россияне, въехавшие на своих авто, также интересуются возможностью снятия своих «железных коней» с регистрации в РФ, передает exk.kz
В пик ажиотажа на границе россияне бросали автомобили, не желая стоять в пробке. И направлялись пешком. Сейчас ГИБДД эвакуирует автомобили, оставленные на границе с Грузией, — по их данным, эвакуировано уже около 80 машин.
Некоторые продавали свои автомобили буквально за бесценок в чатах — за несколько сотен долларов. И все, чтобы перебраться побыстрее через границу. Ходили слухи, что границу для мужчин закроют. И никто не хотел ждать,
Впрочем, сейчас цены уже стали стандартными для перекупщиков. Мы связались с одним из дельцов. Он объяснил, что готов выкупить любое авто за 50—70% от рыночной цены. Например, Toyota Corolla 2012 года он готов приобрести за 2—3 млн тенге в зависимости от состояния. Причем если машина брошена на границе, то он может отправить туда своего человека с доверенностью.
Пока на авторынок вновь въехавшие авто с росучетом никак не повлияли. Более того, на сайте kolesa.kz количество нерастаможенных автомобилей, выставленных на продажу, уменьшилось за последний месяц с 30 до 27 тысяч.
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