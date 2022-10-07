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Казахстанцы выкупают авто у бежавших россиян

Чаты россиян переполнены объявлениями дельцов, предлагающих купить их автомобиль. Есть даже перекупщики, готовые отправиться за машинами, брошенными на границе. 

Некоторые из объявлений гласят, что перекупщики готовы заплатить приемлемую стоимость за машину. Многие россияне, въехавшие на своих авто, также интересуются возможностью снятия своих «железных коней» с регистрации в РФ, передает exk.kz

Объявление о выкупе машин у россиянОбъявление о выкупе машин у россиян
Объявление о выкупе машин у россиян

В пик ажиотажа на границе россияне бросали автомобили, не желая стоять в пробке. И направлялись пешком. Сейчас ГИБДД эвакуирует автомобили, оставленные на границе с Грузией, — по их данным, эвакуировано уже около 80 машин.

Некоторые продавали свои автомобили буквально за бесценок в чатах — за несколько сотен долларов. И все, чтобы перебраться побыстрее через границу. Ходили слухи, что границу для мужчин закроют. И никто не хотел ждать,

— утверждает очевидец.

Брошенный автомобиль Toyota был разобран мародерами на границе с Западно-Казахстанской областью / t.me.bazaБрошенный автомобиль Toyota был разобран мародерами на границе с Западно-Казахстанской областью / t.me.baza
Брошенный автомобиль Toyota был разобран мародерами на границе с Западно-Казахстанской областью / t.me.baza

Впрочем, сейчас цены уже стали стандартными для перекупщиков. Мы связались с одним из дельцов. Он объяснил, что готов выкупить любое авто за 50—70% от рыночной цены. Например, Toyota Corolla 2012 года он готов приобрести за 2—3 млн тенге в зависимости от состояния. Причем если машина брошена на границе, то он может отправить туда своего человека с доверенностью.

Пока на авторынок вновь въехавшие авто с росучетом никак не повлияли. Более того, на сайте kolesa.kz количество нерастаможенных автомобилей, выставленных на продажу, уменьшилось за последний месяц с 30 до 27 тысяч.

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