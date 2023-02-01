Казахстанцы выживают на 45 тысяч тенге

С начала года прожиточный минимум вырос на 1,6%.

Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области. В этом регионе он составил 58,1 тыс. тенге (+3,7%). В Астане он был равен 50,4 тыс. тенге (+1,4%), в Алматы – 46,9 тыс. тенге (+0,7%), в ВКО – 46,8 тыс. тенге (+1,6%), а в Алматинской области – 46 тыс. тенге (+2,1%).

Прожиточный минимум в январе текущего года составил 45,4 тыс. тенге, передает LS.

Между тем прожиточный минимум в Акмолинской области вырос на 1,4%, до 45,2 тыс. тенге, в Шымкенте увеличился на 1,2%, до 45,2 тыс. тенге, в Атырауской области – на 2,2%, до 45,1 тыс. тенге.

Стоимость жизни в СКО выросла на 1,8%, до 44,5 тыс. тенге, в Жетісу – на 2,2%, до 44,3 тыс. тенге.

В Павлодарской области этот показатель составил 44,2 тыс. тенге (+0,9%), а в области Ұлытау – 44 тыс. тенге (+2%).

Область Абай увеличила этот показатель на 1,6%, до 43,9 тыс. тенге, Жамбылская область – на 1,2%, что составило 43,7 тыс. тенге, а Костанайская – на 0,8%, до 43,4 тыс. тенге.

В Карагандинской области прожиточный минимум достиг 42,8 тыс. тенге (+1,6%), в Туркестанской области – 42,3 тыс. тенге (+0,1%).

Также в Кызылординской области минимальная продуктовая корзина выросла на 2,6%, до 41,6 тыс. тенге, в Актюбинской области и ЗКО – на 1%, что составило 41,4 тыс. тенге и 40 тыс. тенге соответственно.

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