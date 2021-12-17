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Казахстанцы за пару часов подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ на депозиты

inform.kz

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Новая функция пополнения депозита за счет пенсионных выплат стартовала в Казахстане с 16 декабря, передает ИА «NewTimes.kz».

В первые несколько часов вкладчики подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ на депозиты в Отбасы банк.

«За первые шесть часов после появления возможности перевода ЕПВ на депозит в Отбасы банк на платформе enpf-otbasy.kz подано заявок на общую сумму 30 млрд тенге. Кнопка, позволяющая осуществить эту операцию, появилась сегодня в 10.00.

Практичные вкладчики Отбасы банка в ожидании государственной премии спешат пополнить свои депозиты до 31 декабря 2021 года, чтобы в будущем использовать депозиты в качестве первоначального взноса по самым выгодным ипотечным программам», – говорится в сообщении банка.

Пока платформа enpf-otbasy.kz выдерживает наплыв пользователей.

Казахстанцы могут перевести пенсионные деньги на депозит. 10 декабря об этом сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова. По ее словам, в первую очередь, дана возможность реализовать свои права почти 200 тыс вкладчикам по использованию своих единовременных пенсионных выплат.

В тот же день стало известно, что почти 170 тыс взрослых трудоспособных казахстанцев подало заявки за неделю.

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