Более 15 тыс. казахстанцев сняли пенсионные накопления из-за переезда за рубеж в 2024 году, передает LS.

По данным ЕНПФ, за указанный год общий размер выплат составил 40,57 млрд тенге. Основная часть средств был получена вкладчиками в рублях – 22,31 млрд тенге (9 505 человек).

Далее следуют выплаты в нацвалюте – 13,73 млрд тенге (5 150), в американских долларах – 2,9 млрд тенге (517), в евро – 1,06 млрд тенге (289), в фунтах стерлингов – 570 млн тенге (67).

При этом с начала текущего года количество вкладчиков, забравших свои сбережения в связи с выездом на ПМЖ, превысило 4 тыс. человек (данные на 1 мая 2025 года – прим. LS). Всего они изъяли средства на сумму 12,21 млрд тенге.

В данном случае выплаты также в основном произвели в рублях и тенге, 6,78 млрд тенге (2 479 человек) и 4,12 млрд тенге (1 320 человек) соответственно. Остальная часть накоплений получена в долларах, евро и фунтах стерлингов.

В топ-10 стран по выплатам входят Россия, Германия, США, Турция, Польша, Канада, Великобритания, Беларусь, Австралия и Узбекистан.

При этом в ЕНПФ уточнили, что вышеуказанные данные не говорят о том, что получатель выехал за пределы страны именно в 2024-2025 годах. Напомним, пенсионные накопления хранятся на индивидуальных счетах казахстанцев бессрочно. За их выплатой можно обратиться в любое время после выезда на ПМЖ за пределы республики.

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