Алматинцы забрали более 1 трлн тенге из ЕНПФ на покупку жилья, передает LS.

По данным ЕНПФ, на 1 июня 2025 года единовременные выплаты из фонда на улучшение жилищных условий составили 3,9 трлн тенге. Количество казахстанцев, которые получили данные средства, достигло почти 816 тыс. человек.

В разрезе регионов лидирует Алматы, где вкладчики забрали более 1 трлн тенге. Далее следуют Астана – 675 млрд тенге, Мангистауская область – 580,2 млрд тенге.

Меньше всего пенсионных накоплений изъяли в Алматинской области – 4,2 млрд тенге и в области Ұлытау – 11,5 млрд тенге.

На лечение из ЕНПФ сняли 745,3 млрд тенге. Заявки одобрили 481,5 тыс. казахстанцев.

Наибольшая сумма выплат приходится на Алматы и Атыраускую область: 147,8 млрд тенге и 101,5 млрд тенге соответственно. Также крупные объемы средств изъяли в Астане – 91,2 млрд, Мангистауской области – 84,2 млрд и Карагандинской области – 45,4 млрд тенге.

Между тем управляющим инвестиционным портфелем доверили пенсионные накопления на 77,9 млрд тенге. Больше всего денег передали Halyk Finance – 46,1 млрд тенге. Следом идут Jusan Invest – 14,5 млрд тенге, BCC Invest – 7,8 млрд тенге, Halyk Global Markets – около 6,8 млрд тенге, «Сентрас Секьюритиз» – 2,6 млрд тенге.

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