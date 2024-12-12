Журналисты поинтересовались у вице-премьера, почему счета за коммунальные услуги и электричество выросли вдвое.

«Я готов обсуждать тему. Электричество выросло вдвое, потому что выросла стоимость электричества. И никто не отрицает этот факт. В этом году стоимость электричества выросла значительно. И боюсь, что она еще будет расти», — отметил вице-премьер.

По словам Серика Жумангарина, увеличение расходов на электроэнергию связано не только с ростом тарифов, но и с естественным увеличением потребления электроэнергии.