Казахстанцы замечают повышение тарифов на коммунальные услуги, особенно на электроэнергию. В кулуарах правительства ситуацию прокомментировал вице-премьер Серик Жумангарин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Я готов обсуждать тему. Электричество выросло вдвое, потому что выросла стоимость электричества. И никто не отрицает этот факт. В этом году стоимость электричества выросла значительно. И боюсь, что она еще будет расти», — отметил вице-премьер.
По словам Серика Жумангарина, увеличение расходов на электроэнергию связано не только с ростом тарифов, но и с естественным увеличением потребления электроэнергии.
«Я вам хочу сказать две вещи, вы должны их четко понять. Индекс потребления электричества отражает индекс развития общества. Каждый год нормально развитое общество электроэнергию потребляет все больше и больше. Вы видите же вот эти карты сравнения, да? Когда показывают, говорят: смотрите, как освещен Китай, восточное побережье, или как не освещена эта территория. На самом деле вот эта освещенность показывает развитость той или иной страны. Поэтому с каждым годом естественное повышение потребления электроэнергии растет», — заявил он.