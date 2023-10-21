Казахстанцы заметили «Сергеки» на крышах автобусов

В компании Sergek Group прокомментировали распространившиеся в сети фото с установленными на общественные автобусы видеокамерами в Караганде, передает Tengrinews.kz.

Фото автобусов карагандинского 33-го маршрута с камерами на передней и задней части транспорта распространились в сети.

В компании Sergek Group подтвердили, что тестируют такое нововведение.

«Сергек Патруль» — аппаратно-программный комплекс с искусственным интеллектом. Может использоваться как на патрульном автомобиле, так и на любом специализированном транспорте. Например, в пилоте в Караганде устройство используется на маршрутном автобусе, записывает события по нарушению скоростного режима и передает на сервер», — сообщили в компании.

Пока водителей, нарушение которых зафиксировали новые камеры, штрафовать не будут. Карагандинцам пообещали, что как только систему запустят в «боевой» режим, дополнительно объявят об этом.

«Но возможности комплекса гораздо шире. Кроме превышения скорости он умеет определять и другие нарушения, такие как проезд по автобусной полосе, нарушение правил стоянки и прочие. С помощью алгоритмов компьютерного зрения «Сергек Патруль» автоматически распознает автомобиль в потоке по номерному знаку, сверяет с базами данных и передает данные сотрудникам полиции. Также благодаря интеграции баз данных комплекс может использоваться для поиска транспорта по ориентировкам, числящегося в угоне или розыске, имеющих множественные предписания по совершенным нарушениям ПДД или автомобилей, чьи владельцы лишены права вождения», — добавили в компании.

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