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Казахстанцы заплатят за потребление электроэнергии в августе по увеличенному тарифу

Казахстанцам в сентябре выставят счета за электроэнергию, потреблённую в августе, по увеличенному тарифу. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Тимур Косымбаев.

На брифинге в СЦК журналисты передали Тимуру Косымбаеву жалобы жителей на то, что в квитанциях за июль сумма платы за электроэнергию заметно увеличилась, передает informburo.kz

«Увеличение тарифов за июль мы посмотрим в обязательном порядке. Потому что, по нашим прогнозам, в июле не должно было быть увеличения данного тарифа. Если мы говорим о завершении моратория (на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги. – Авт.) и с учётом заявок субъектов естественных монополий, оказывающих услуги электроснабжения, они счета должны выставлять в августе. Тогда мы можем увидеть какое-либо увеличение тарифов», – сказал Тимур Косымбаев.

По его словам, КРЕМ проведёт проверку по оплате за июль. Если комитет выявит необоснованный рост тарифов, то доход операторов изымут.

Исполняющий обязанности председателя комитета напомнил, что в целом цены на электроэнергию повысятся, точные цифры и решение следует ожидать в сентябре.

«На сегодня Национальный банк РК установил коридор инфляции в пределах 8-10%. Мы ожидаем, что рост тарифов будет ниже данного показателя. В данном направлении будет проведена работа по обеспечению баланса интереса потребителей и субъектов естественных монополий, а также недопущение резкого роста тарифов на коммунальные услуги будет продолжено во втором полугодии», – заверил Тимур Косымбаев.

В целом, как отметил чиновник, есть ряд факторов, которые влияют на повышение тарифов во втором полугодии:

  • сдерживание роста тарифов в рамках моратория;
  • рост стоимости стратегических товаров;
  • рост стоимости производства электроэнергии;
  • рост оптовых цен на газ;
  • мультипликативное влияние на другие сферы.

Принятие тарифов – прозрачная процедура, заключил Тимур Косымбаев. К публичным слушаниям присоединяются СМИ, общественные объединения, депутаты маслихатов, представители НПП «Атамекен». На слушаниях обязательно учтут и мнение населения.

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