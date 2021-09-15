Казахстанцы зарабатывают более 256 тыс тенге в месяц – бюро нацстатистики

В Казахстане среднемесячная номинальная зарплата одного работника в августе 2021 года составила 256 455 тенге, сообщает LS со ссылкой на бюро национальной статистики.

Уровень оплаты труда растет с осени прошлого года. В октябре он достигал 209 818 тенге, в ноябре – 211 033 тенге, в декабре – 220 848 тенге, в январе 2021 года – 222 261 тенге, в феврале – 223 213 тенге, в марте – 224 715 тенге, в апреле – 231 319 тенге, в мае – 232 347 тенге, июне – 242 542 тенге, в июле – 252 766 тенге.

Бюро нацстатистики также подсчитало среднедушевые доходы населения. По итогам июля 2021 года они составили 125 607 тенге, что на 11,4% выше, чем в июле 2020 года. А реальные денежные доходы, по данным бюро, за указанный период увеличились на 2,8%.

Кроме того, по данным госоргана, численность безработных по итогам августа 2021 года достигла 450,8 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе.

«Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец августа 2021 года составила 222,6 тыс. человек, или 2,4% к рабочей силе», – добавили в бюро.

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