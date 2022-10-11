Казахстанцы жалуются на интернет-магазин Wildberries

Казахстанцы жалуются на проблемы с возвратом денег от маркетплейса Wildberries. В Комитете по защите прав потребителей подтвердили, что количество жалоб на интернет-магазин увеличилось, передает Tengrinews.kz.

Как сообщил редакции Tengrinews.kz один из клиентов интернет-магазина Ренат, он не может добиться возврата 200 тысяч тенге за куртку, которую вернул еще 23 сентября.

«Заказал, куртка пришла, но по семейным обстоятельствам я ее вернул, как положено — в срок, в пакете. В пункте сдачи возврат приняли и оформили. Там на руки ничего не дают, просто принимают возврат. Теперь, после того как возврат пикнет, у меня в приложении должен обновиться статус, что товар «отменен» или «возвращен». Но у меня в точке Wildberries женщина говорит: «Знаете, у нас такая ситуация, есть случаи, что деньги не возвращаются». Она сказала, что не у всех. Я говорю: «Ладно, пикнуло же, все прошло».

Неделя проходит, вторая неделя проходит, деньги действительно не возвращаются. В приложении статус не обновляется. Оказывается, в приложении если статус не обновится, то и деньги не возвращаются», — сообщил клиент магазина.

По словам Рената, дозвониться в поддержку интернет-магазина не получается, можно лишь задать вопрос через приложение и ждать ответа.

«Говорят, что на сайте сбой, что в скором времени все решится. Я каждый день пишу, спрашиваю о сроках. Прошу помочь. Постоянно один ответ: «У нас ведутся работы, был технический сбой, мы ответим вам на почту». В Facebook видел новость, женщина пишет: «Люди, предостерегаю вас, в Wildberries ничего не заказывайте, не возвращают деньги». Увидел в комментариях, что я такой не один, нас много. С июня не могут вернуть свои деньги с Wildberries, оказывается. Я написал заявление в Комитет по защите прав потребителей. Как оказалось, куча жалоб на Wildberries. И все эти жалобы, как мне сказали, поступают массово», — добавил мужчина.

Другой клиент интернет-магазина из Алматы написала в Facebook, что не может получить деньги за возвращенный товар с 21 августа.

«Знаю, что есть клиенты, деньги которых удерживаются гораздо дольше. На все обращения чат поддержки отвечает шаблонно (пример ответа на картинке). Насколько я понимаю, проблема по Казахстану носит массовый характер», — написала женщина.

Как сообщили в Комитете по защите прав потребителей, количество жалоб на работу электронной площадки Wildberries возросло за последние полгода. По данным главного эксперта управления контроля и обеспечения реализации защиты прав потребителей Комитета по защите прав потребителей Алиды Кузекпаевой, люди обращаются с претензиями по поводу бракованного товара, несвоевременной доставки, некачественной продукции, фактов длительного невозврата денег. В ведомстве отмечают, что люди и раньше сетовали на недобросовестный сервис площадки.

«Только за сентябрь 2022 года территориальными департаментами по защите прав потребителей была оказана помощь 27 заявителям на сумму возврата 1 078 900 тенге. ДЗПП по Акмолинской области в сентябре оказал содействие 11 потребителям в возврате 225 тысяч тенге из интернет-магазина Wildberries. А 30 сентября 2022 года в комитет поступило уже четыре жалобы на компанию с просьбой вернуть деньги», — сообщила Алида Кузекпаева.

По данным ведомства, в целом за 9 месяцев 2022 года в Комитет по защите прав потребителей поступило 20 642 обращения, что на 154 процента выше в сравнении с прошлым годом (13 432).

Наибольший скачок (199 процентов) народного негодования пришелся на долю электронной торговли. Если в предыдущем году казахстанцы подали 854 заявления, то в нынешнем – 1701. В этой сфере доля жалоб от их общего количества подскочила с 6 до 8,2 процента