Казахстанцы жалуются на случаи «навязывания» договоров страхования при получении кредитов

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В 2022 году на основе обращений граждан Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка выявлены случаи «навязывания» заемщикам договоров страхования при получении ими потребительских кредитов, а также «вмененной» продажи дополнительных консультационных услуг при микрокредитовании, неправомерного взимания излишних комиссий и штрафов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в финрегуляторе.
Как отметили в Агентстве, для предотвращения такой недобросовестной практики в июне 2022 года приняты соответствующие поправки в нормативные правовые акты, регулирующие условия и порядок заключения договора банковского займа.
Во-первых, при выдаче розничного кредита заемщику предоставляется право застраховать свою ответственность самостоятельно в любой страховой организации либо в одной из трех страховых организаций на выбор из предложенных кредитором.
Во-вторых, обязательным требованием является письменное фиксирование согласия клиента с каждым выбранным условием. Также приняты меры по внесению поправок в части раскрытия банками и микрофинансовыми организациями полной и ясной информации о предоставляемых услугах и ограничений по взиманию неустойки (штрафов, пени).
«Проведение тематических проверок финансовых организаций для выявления недобросовестных практик, которые создают излишние издержки для потребителей финансовых услуг или ограничивают связанные с ними экономические выгоды, является значимым направлением защиты прав потребителей», — отметили в АРРФР.
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