Казахстанцы жалуются на завышенные цены в «магазинах у дома»

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин заявил, что казахстанцы жалуются на завышенные цены на продукты в «магазинах у дома», передает Tengrinews.kz.

Он сообщил, что по признакам антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления доминирующим положением проводится восемь расследований: шесть расследований в отношении производителей куриных яиц, одно расследование по сахару, одно расследование по мясу кур.

«В целях оперативного выявления и пресечения фактов завышения цен на потребительские товары и услуги создана горячая линия для приема сообщений. На сегодняшний день на телефон доверия агентства поступило свыше 2000 обращений, из них около 50 процентов звонков поступает от жителей Алматы, 30 процентов — от жителей Нур-Султана, 20 процентов — от остальных регионов. При этом 70 процентов — по фактам превышения цен на СЗПТ.

В большинстве случаев цены на товары завышаются субъектами розничной торговли, в частности «магазинами у дома», которыми не соблюдается 15-процентная торговая надбавка», — рассказал Жумангарин на заседании правительства.

Сообщается, что по поступающим жалобам антимонопольный орган принимает меры в рамках своей компетенции.

«Жалобы по повышению цен в розничных магазинах у дома передаются в местные исполнительные органы. Другие жалобы — по компетенции в уполномоченные органы. В этой связи в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона «О регулировании торговой деятельности» необходимо усилить контрольно-надзорные функции за торговлей со стороны МИО», — заключил Жумангарин.

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