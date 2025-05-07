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Казахстанец не мог оформить пенсию из-за трудовой книжки

— Сегодня, 13:15
Изображение для новости: Казахстанец не мог оформить пенсию из-за трудовой книжки

pixabay.com

В области Абай местному жителю для оформления пенсии по возрасту пришлось обратиться в суд и установить факт принадлежности трудовой книжки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Заявитель мотивировал требования тем, что в настоящее время оформляет документы для получения государственной базовой пенсии по возрасту, однако ему было отказано по причине того, что при заполнении трудовой книжки было допущено неточное написание его анкетных данных.

В связи с возникшими расхождениями ему вернули документы с разъяснением необходимости обращения в суд.

«Суд установил факт, имеющий юридическое значение для заявителя, тем самым защитил его законные права и интересы на своевременное оформление и получение пенсионных выплат», — отметили в суде.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Автор @Александра Ермолаева



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