Казахстанец оказался должен банкам 47 миллионов тенге после потери флешки с ЭЦП

Житель Кызылорды Жанабай Махамбетов в октябре 2021 года после сделки по продаже дома потерял флешку, на которой хранились копии его личных данных и ЭЦП. А затем на его телефон стали поступать смс-сообщения об одобрении кредитов в десятках банках и микрокредитных организациях.

В общей сложности, мошенники оформили на него кредитов на общую сумму больше 47 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.

Поначалу мужчина не обратил внимания на смс-сообщения, которые приходили к нему из банков. Но затем на связь с ним вышли люди, которые представились сотрудниками технического отдела по кибербезопасности Ассоциации банков РК, и стали уговаривать его подтвердить заявки. Мужчина им поверил и дал свое согласие.

«У меня тогда был сложный период в жизни: развод с женой, с которой прожили долгие годы и воспитали троих детей. Потом появились проблемы со здоровьем. Врачи выявили у меня начальную стадию астмы. Я тогда бегал по поликлиникам и даже не обратил внимания на приходившие смс. А потом мне позвонили представители вышеуказанной Ассоциации. Они убедили меня, что только после моего одобрения они смогут поймать хакеров, которые взяли кредиты от моего имени. И уже после, якобы, банки все договоры аннулируют. Я им поверил и назвал пароль от «Личного кабинета» в банке, где я обслуживаюсь», — рассказал кызылординец.

Сейчас долг у 50-летнего Махамбетова превышает 47 миллионов тенге и с каждым днем эта цифра с учетом процентов растет. Банки-кредиторы заблокировали его счета. Дом и машина в залоге. Мужчина буквально остался без средств к существованию.

«Форте банк, куда падает моя зарплата, заблокировала мои счета. Я им объясняю, что после развода с женой, 50 процентов моих заработанных денег уходит на алименты, остальные забирает банк, а на что я должен жить? Их это не волнует. От безысходности я продал весь металл, который был во дворе моего дома. Не знаю, что мне делать дальше?», — в отчаянии говорит мужчина.

Кызылординец оказался должен целому ряду финансовых организаций. Самый большой месячный платеж по кредиту у него в одном из банков — 280 тысяч тенге. Мужчина написал заявление в полицию.

«Следствие располагает телефонами, с которых со мной общались псевдосотрудники Ассоциации банков РК. Также сделал скриншоты переписки с ними в WhatsApp. По данным следствия, эти люди проживают в разных городах Казахстана. Полицейские отправили запросы своим коллегам. Но когда они их найдут? Адвокаты не хотят браться за мое дело, на днях отказался уже третий», — сообщил Махамбетов.

В пресс-службе управления полиции Кызылорды заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. «Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в пресс-службе ведомства.

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