Казахстанец перешел по ссылке и лишился денег

Казахстанец оформил товарный кредит, а после попал на уловку мошенников, согласившись обналичить его. Он перешел по ссылке в интернете и остался без денег, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в последнее время мошенники часто притворяются сотрудниками службы безопасности банков. По телефону они сообщают о сомнительном платеже или переводе и пытаются выманить данные, чтобы украсть деньги с карт доверчивых граждан. Очередной жертвой аферистов стала павлодарская пенсионерка. На номер женщины позвонил молодой человек и представился якобы сотрудником службы безопасности одного из банков.

«По словам звонившего, на ее имя оформлен кредит и для его аннулирования она должна скачать мобильное приложение банка и следовать его инструкциям, что ею и было сделано», — рассказали в МВД.

В этот же день женщине стало известно об оформлении на ее имя кредита на сумму 1 млн 125 тыс. тенге.

В другом случае в сети мошенников попал 30-летний сельчанин, который через мобильное приложение оформил товарный кредит на сумму 370 тыс. тенге.

«После ему позвонили, представились сотрудниками банка и предложили данные денежные средства обналичить, тогда якобы банк спишет три процента от суммы за процедуру. Далее ему скинули ссылку, по которой он прошел, и денежные средства списались с его счета», — пояснили в МВД.

Обманутым гражданам ничего не оставалось, как позвонить в полицию. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данным фактам мошенничества. Полиция в очередной раз предупредила граждан: чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, не следует сообщать данные своих личных кабинетов, банковских карт. Если мошенникам все-таки стала известна информация о карте или код из SMS, нужно срочно позвонить в банк по официальному номеру и заблокировать карту.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее стало известно, что житель Актюбинской области ответил на звонок по WhatsApp от якобы сотрудника банка, поверил ему и установил программу удаленного доступа AirDroidCast, с помощью которой злоумышленники оформили на мужчину кредиты в нескольких микрофинансовых организациях на общую сумму более 10 млн тенге. А у доверчивой жительницы Кызылорды лжесотрудник банка выманил 5 млн тенге. Злоумышленник уверил женщину, что неизвестные лица хотят оформить кредит от ее имени. Таким образом он уговорил потерпевшую перечислить ему деньги. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве.

@Автор: Александра Ермолаева

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