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«Отбасы банк» зарегистрировал свыше 150 заявок на перевод из пенсионного фонда на сумму до двух тысяч тенге. О необычных запросах граждан рассказали в пресс-службе банка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Астана».
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Так, один казахстанец перевел из пенсионного фонда в «Отбасы банк» пять тенге. Другой — 40 тенге.
Телеканал напомнил, что 31 марта — последний день действия старых порогов снятия пенсионных накоплений. С 1 апреля их размер поднимется почти вдвое. За пересмотр изменений неоднократно выступали не только сами вкладчики, но и мажилисмены.
Однако Минтруда осталось непреклонно. «Это средства, которые люди накапливают на свою достойную пенсию. И если, скажем условно, мы будем оттуда все деньги убирать, а завтра человек по достижении пенсионного возраста выйдет на самую минимальную пенсию, это разве правильно? Министерство труда в первую очередь будет защищать права будущих пенсионеров», — заявил министр труда и социальной защиты Серик Шапкенов.
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