Казахстанец получил необоснованный штраф из-за смены часового пояса

Водитель из Усть-Каменогорска получил необоснованный штраф 1 марта, в день, когда в Казахстане сменился часовой пояс. Причиной стали небольшие сбои в работе системы «Сергек».

Как сообщает региональное издание «Устинка Live», в Усть-Каменогорске водитель в соцсетях сообщил о том, что ему пришел необоснованный штраф 1 марта. Отмечается, что мужчина проехал по улице, где стоит дорожный знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч с 8:00 до 18:00. Но проезжал водитель этот участок в 7:23, а в итоге получил штраф в 18 тысяч тенге за превышение скорости.

Данный случай корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в департаменте полиции ВКО.

«В связи с проведением технических работ по смене часового пояса на некоторых участках в Усть-Каменогорске, где имеется временное ограничение максимальной скорости движения, было неверно зафиксировано несколько нарушений скоростного режима. В настоящее время обслуживающей организацией данный недостаток устранен. После проведения корректировок указанные административные правонарушения будут отменены в автоматическом режиме», — сообщили в ведомстве.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.