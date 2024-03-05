Казахстанец получил необоснованный штраф из-за смены часового пояса

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
Водитель из Усть-Каменогорска получил необоснованный штраф 1 марта, в день, когда в Казахстане сменился часовой пояс. Причиной стали небольшие сбои в работе системы «Сергек».
Как сообщает региональное издание «Устинка Live», в Усть-Каменогорске водитель в соцсетях сообщил о том, что ему пришел необоснованный штраф 1 марта. Отмечается, что мужчина проехал по улице, где стоит дорожный знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч с 8:00 до 18:00. Но проезжал водитель этот участок в 7:23, а в итоге получил штраф в 18 тысяч тенге за превышение скорости.
Данный случай корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в департаменте полиции ВКО.
«В связи с проведением технических работ по смене часового пояса на некоторых участках в Усть-Каменогорске, где имеется временное ограничение максимальной скорости движения, было неверно зафиксировано несколько нарушений скоростного режима. В настоящее время обслуживающей организацией данный недостаток устранен. После проведения корректировок указанные административные правонарушения будут отменены в автоматическом режиме», — сообщили в ведомстве.