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Казахстанец прокатился на электросамокате и лишился всех денег на банковской карте

pixabay.com

Казахстанский студент арендовал электросамокат одного из кикшеринговых сервисов и остался без денег на карте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал «Казахстан подешевле«.

Выяснилось, что молодой человек, проехав до места назначения, забыл завершить поездку. Как он рассказал каналу, дело было позднее, он плохо себя чувствовал, поэтому дома сразу лег спать. Проснувшись утром, студент заметил, что с его карты списались абсолютно все деньги – 37 786 тенге.

Фото: t.me/podeshevlekz

 

По версии пострадавшего, кто-то заметил, что поездка не завершена и решил покататься за чужой счет. Теперь в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Столкнувшись с неприятной ситуацией, студент дал советы тем, кто берет электросамокаты в аренду: когда заканчиваете поездку, обязательно сохраняйте фотографию оставленного электросамоката в галерее на телефоне; для такси, самокатов и покупок на сайтах лучше держать отдельную карту с минимальным количеством денег.

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