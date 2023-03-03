Казахстанец узнал о тайном браке жены из-за переезда

Мужчина узнал о тайном браке жены после переезда из Дубая в Грузию, передает Tengrinews.kz

Пара зарегистрировала брак в Генеральном консульстве города Дубая, затем и в органах регистрации актов гражданского состояния (РАГС) на территории Казахстана. В период совместного проживания у них родился ребенок, сообщаетсайт суда Астаны.

В дальнейшем семья переехала жить в Грузию, где получила вид на жительство. Однако при получении документов мужчина узнал, что 7 лет назад его супруга зарегистрировала брак с гражданином Грузии в городе Тбилиси.

Мужчина обратился в суд с иском о признании брака недействительным, пояснив, что о данном браке супруги ничего не знал.

Суд удовлетворил иск и признал недействительным брак, заключенный между супругами.

Женщина в свою очередь обратилась в суд Астаны с апелляционной жалобой. Однако суд оставил решение без изменения

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