Казахстанец в суде отстоял право жить в квартире с бывшей женой и ее избранником

Актюбинец подал иск в суд на бывшую супругу и отстоял право жить в общей квартире, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Диапазон«.

Необычное дело рассмотрели в гражданском суде в Актобе. Мужчина подал иск в суд на бывшую супругу. Он объяснил, что у него с бывшей возлюбленной есть общая квартира, сейчас она там живет со своим новым сожителем, а он лишен этой возможности. Он потребовал через суд, чтобы ему позволили вселиться в спорную квартиру, определить за ним жилую комнату, а коридор, туалет и кухню оставить в общем пользовании.

Ответчица заявила в суде, что не препятствует вселению бывшего мужа и даже готова отдать ему гостиную. Суд посчитал справедливым требование разведенного истца и определил за ним жилую комнату площадью 15,7 квадратного метра, для ответчицы – комнату площадью 13,2 квадратного метра. Ванной, туалетом, коридором и кухней бывшие супруги смогут пользоваться на равных правах, решил суд

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