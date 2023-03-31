USD 448.05
EUR 486.58
RUB 5.82
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. Казахстанец в суде отстоял право жить в квартире с бывшей…

Казахстанец в суде отстоял право жить в квартире с бывшей женой и ее избранником

Фото из открытых источников

Актюбинец подал иск в суд на бывшую супругу и отстоял право жить в общей квартире, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Диапазон«.

Необычное дело рассмотрели в гражданском суде в Актобе. Мужчина подал иск в суд на бывшую супругу. Он объяснил, что у него с бывшей возлюбленной есть общая квартира, сейчас она там живет со своим новым сожителем, а он лишен этой возможности. Он потребовал через суд, чтобы ему позволили вселиться в спорную квартиру, определить за ним жилую комнату, а коридор, туалет и кухню оставить в общем пользовании.

Ответчица заявила в суде, что не препятствует вселению бывшего мужа и даже готова отдать ему гостиную. Суд посчитал справедливым требование разведенного истца и определил за ним жилую комнату площадью 15,7 квадратного метра, для ответчицы – комнату площадью 13,2 квадратного метра. Ванной, туалетом, коридором и кухней бывшие супруги смогут пользоваться на равных правах, решил суд

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Схемы по искусственному росту цен на продукты питания выявили в Костанайской области
Следующая новость

Возраст шесть лет, заявления, справки. В первый класс начинают принимать детей в Казахстане