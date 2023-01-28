Казахстанец задолжал 3,5 млрд тенге по беззалоговым кредитам

По итогам 2022 года в Казахстане максимальная задолженность по беззалоговым кредитам на одного человека составила 3,5 млрд тенге, сообщает informburo.kz

«Мы видим достаточно серьёзное расслоение между заёмщиками, между средними задолженностями. При этом максимальная задолженность по этому типу кредитов составила более 3,5 млрд тенге на одного человека. Есть такие экземпляры», – сообщил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

В основном такие кредиты берут граждане в возрасте от 30 до 44 лет. Общее количество пользователей беззалоговых потребительских кредитов составило около 7 млн человек.

По данным Первого кредитного бюро, за минувший год портфель рассматриваемого сегмента кредитов вырос на 28% до 7,4 трлн тенге. У половины заёмщиков задолженность не превышала 500 тысяч тенге.

Всего в 2022 году казахстанцам выдали потребкредитов на 6,7 трлн тенге, что на 16,8% больше, чем в 2021 году. Средняя сумма кредита уменьшилась с 314 до 246 тысяч тенге.

По около 13% потребкредитов заёмщики не платили три месяца и более.